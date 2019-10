A reta final da turnê Nossa História, comemorativa pelos 30 anos da dupla Sandy & Junior tem gerado a possibilidade de que um desejo dos fãs se cumpra: um registro audiovisual. Desde o começo da série de shows, que seria primeiro somente pelo Brasil, mas acabou passando para Estados Unidos e Portugal, o pedido dos admiradores de Sandy Leah e Junior Lima era para que esse momento ficasse eternizado, afinal de contas, merece, né? Mas o que de fato vai acontecer? Ainda não sabemos.

Nesta sexta-feira (11), a menos de um mês do fim da turnê, que acaba com um show no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, em 9 de novembro, saiu uma notícia que deixou os fãs empolgados. Segundo o UOL, este último show da dupla seria gravado e deve servir como especial da TV Globo, que teria o interesse de exibir o material na noite do dia 25 de dezembro, logo após a novela das 21h.

Clique aqui e saiba tudo sobre a turnê comemorativa de Sandy & Junior!

A informação divulgada foi a de que tudo já estaria confirmado e, inclusive, a exibição do show, em caráter ‘especial Sandy & Junior’, estaria até mesmo agendada. Porém, isso ainda não foi confirmado oficialmente, nem pela dupla, muito menos pela própria Rede Globo. Outra informação, de que o registro de uma apresentação dos irmãos pudesse render também um material na Globoplay, como o aplicativo fez com Luan Santana, também não foi confirmado.

Mas o que vem?

Desde que a dupla começou a série de shows pelo Brasil, o que mais os fãs têm pedido é que esse retorno pontual seja eternizado num DVD. Entre os fãs, até mesmo um abaixo-assinado foi criado, pedindo que a dupla pensasse nessa possibilidade. Apesar de estarem sempre filmando tudo e terem até mesmo incluído isso no ingresso, durante a passagem por Curitiba, no dia 31 de agosto, a dupla destacou que ainda não sabe o que vai ser. “Nós realmente estamos documentando tudo. Só não sabemos o que vamos fazer com isso ainda”, disse Sandy.

Sobre a possibilidade de, além de um DVD, lançarem um material audiovisual, como tem sido costume atualmente, pelas plataformas (o que poderia incluir o Globoplay), Junior disse já ter pensado no assunto. “Tem sido um pedido dos fãs, mas é até uma ideia inevitável de se ter, tanto é que tem muita gente tendo a mesma ideia, a gente mesmo já teve. Apesar disso, não é tão simples assim, então por enquanto estamos registrando tudo e estamos vivendo uma coisa de cada vez”.

Junior Lima, que disse estar segurando a ansiedade a todo o momento, disse que a dupla não imaginava que a turnê teria a dimensão que teve. “Já percebemos que nós não somos muito bons em adivinhar, porque a gente achava que a ‘tour’ ia ter um décimo do tamanho que ela tomou, das proporções, então estamos realmente vivendo uma coisa de cada vez. O que a gente sabe é que vamos voltar para as nossas carreiras após o término”.

Nada oficial

Pelo menos por enquanto, nada do que foi divulgado pela imprensa é considerado como informação oficial por parte da dupla. A Tribuna do Paraná apurou que, como os artistas mesmos disseram durante a passagem pela capital paranaense, existe sim a possibilidade de que algo seja feito, mas por enquanto é só suposição. Aos fãs, que resta? Esperar!