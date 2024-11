Agnaldo Rayol sofre queda em casa e morre aos 86 anos

O cantor Agnaldo Rayol, uma das mais belas vozes da música brasileira, morreu nesta segunda-feira (04), em São Paulo, após um acidente doméstico. O cantor teve uma queda em casa e bateu a cabeça. Ele tinha 86 anos.

Segundo as primeiras informações, ele estava acompanhando de um cuidador na hora do acidente. Apesar do corte na cabeça, ele estava lúcido até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que teria demorado segundo informou a CNN.

A assessoria de imprensa do cantor emitiu um comunicado confirmando a morte de Rayol. “Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Informações sobre o velório e cerimônia de despedida serão divulgadas em breve”, diz o comunicado.

Nascido em 1938, ele ficou famoso por suas versões de canções italianas, como “Mia Gioconda” e “Tormento D’Amore”. Durante sua carreira, Agnaldo Rayol tocou os corações de milhões de fãs com voz inconfundível e presença carismática.

Além disso, Agnaldo também foi galã de telenovelas na Record e apresentou diversos programas na mesma emissora. Um dos maiores sucessos foi o programa Côrte Rayol Show, apresentado junto com o amigo Renato Côrte Real.