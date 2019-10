Dirigido por Steven Soderbergh, A Lavanderia com Meryl Streep estreia na próxima sexta-feira, dia 18, na Netflix, e traz ainda no elenco os atores Antonio Banderas, Gary Oldman e Sharon Stone. A trama mostra Ellen Martin (Streep), uma viúva que decide investigar uma fraude no mercado de seguros. Em dado momento, ela chega a uma dupla de advogados da Cidade do Panamá, Ramón Fonseca (Banderas) e Jürgen Mossack (Oldman), que está tirando vantagem do sistema financeiro mundial.