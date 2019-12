O brasileiro Jorge Zarif teve o seu melhor dia na Finn Gold Cup, o campeonato mundial da classe, que está sendo realizado em Melbourne, na Austrália, mas insuficiente para colocá-lo na briga por medalhas. Apesar de ter ascendido para a 31ª posição nesta sexta-feira, o único representante do País na competição não possui mais chances de classificação à medal race.

Líder do ranking mundial, Zarif não vem tendo desempenho condizente com esse posto em Melbourne. Ele havia terminado o dia de abertura do Mundial em 31º, fechou o segundo em 33º, caiu para a 35ª posição na quinta-feira e agora ascendeu ao 31º lugar, com 212 pontos perdidos.

Nesta sexta-feira, o brasileiro participou de duas regatas. Ele foi o 23º na primeira disputa e terminou na 12ª posição na seguinte, no seu melhor desempenho em um evento desta edição do Mundial.

Porém, como será disputada apenas mais uma regata antes da medal race, neste sábado, e Zarif está a 150 pontos do décimo colocado, o turco Alican Kayar, o brasileiro não possui mais chances de classificação para brigar por uma medalha.

Líder desde que venceu a primeira regata do Mundial, o neozelandês Josh Junior está com 30 pontos perdidos após descartar uma 16ª posição e ficar em oitavo na outra regata do dia. O holandês Nicholas Heiner, com 46 pontos perdidos, e o húngaro Zsombor Berecz, atual campeão e que venceu uma das regatas do dia, com 49, subiram para o segundo e o terceiro lugar, respectivamente, deixando para trás o britânico Giles Scott, campeão olímpico no Rio-2016 e agora na quarta posição, com 51 pontos perdidos.

Zarif foi campeão mundial em 2013, sendo que Jörg Bruder é o outro brasileiro que já faturou o título, três vezes e de modo consecutivo, de 1970 até 1972.