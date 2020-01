Poucas horas depois de ser demitido do Barcelona, em decisão anunciada no final da noite de segunda-feira, o técnico Ernesto Valverde publicou nesta terça, através do site oficial do clube catalão, uma emocionante carta de despedida. O agora ex-comandante da equipe fez agradecimentos e desejou sorte ao técnico Quique Setién, que irá substituí-lo.

“Meu tempo como treinador do Barcelona chegou ao fim. Foram dois anos e meio intensos desde o início. Neste período, desfrutei de alguns momentos de alegria celebrando vitórias e troféus, mas também outros que foram duros e difíceis. No entanto, acima de tudo, gostaria de destacar minha experiência com os torcedores e o carinho demonstrado por mim durante meu tempo como treinador”, disse Valverde.

No comando do Barcelona, o treinador foi eliminado de duas edições da Liga dos Campeões da Europa com derrotas por goleada – para Roma, em 2018, e Liverpool, em 2019 – e não conseguia apresentar um futebol regular. A eliminação nas semifinais da Supercopa da Espanha com o revés de virada por 3 a 2 para o Atlético de Madrid, na semana passada, foi o fim da linha para o treinador.

No entanto, não foram apenas as eliminações que marcaram a passagem do técnico no clube catalão. Valverde conquistou quatro títulos: dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Em 144 jogos foram 97 vitórias, 32 empates e 15 derrotas.

“Gostaria de agradecer ao presidente Josep Maria Bartomeu e ao Conselho de Administração por me dar a oportunidade de treinar a equipe e sua confiança durante todo esse tempo. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas com quem trabalhei no clube por seu apoio e como elas me trataram durante as duas temporadas e meia, especialmente aquelas que trabalham dentro e ao redor da equipe e com quem eu compartilhei tantos momentos na Cidade Esportiva e durante as viagens. Obviamente, gostaria de agradecer aos jogadores por todos os esforços que nos permitiram conquistar quatro troféus juntos. A partir de hoje, desejo a eles toda sorte do mundo e também ao novo treinador Quique Setién”, finalizou.

SUÁREZ – Quem fez questão de enaltecer o trabalho de Valverde no Barcelona foi o centroavante Luis Suárez. Nesta terça-feira, o uruguaio ressaltou o aprendizado que teve profissionalmente com o treinador. “Muito obrigado, senhor, por todos os momentos em que vivemos como profissionais. Eu mantenho a coisa positiva que você me ensinou e o grande ser humano que você é. Obrigado a você e a todos os seus funcionários pelo profissionalismo. Desejo-lhe boa sorte em tudo o que vem para o futuro!”, disse.