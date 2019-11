Depois de estrear com uma boa vitória sobre o russo Daniil Medvedev, na última segunda-feira, o grego Stefanos Tsitsipas arrasou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, nesta quarta, em Londres, e garantiu a sua classificação à próxima fase do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Com o triunfo, o atual sexto colocado do ranking mundial fez história ao se tornar o primeiro grego a avançar à semifinal da importante competição e também assumiu a liderança isolada do Grupo Andre Agassi, que horas mais cedo teve a sua segunda rodada aberta com o espanhol Rafael Nadal conquistando uma heroica vitória de virada sobre Medvedev, batido por 2 sets a 1, com 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/4).

Ao bater Zverev, que ocupa o sétimo lugar da ATP e é o atual campeão do importante evento realizado na capital inglesa, Tsitsipas também evitou a eliminação precoce de Medvedev, o quarto tenista do mundo e único que ainda não venceu nesta chave. Na sexta-feira, o grego fechará a sua campanha na primeira fase contra Nadal, líder do ranking mundial, enquanto Medvedev terá pela frente Zverev. O espanhol, o russo e o alemão ainda têm chances de classificação às semifinais.

Tsitsipas lidera o Grupo Andre Agassi com um saldo de quatro sets vencidos e nenhum perdido em duas partidas. Por ter faturado duas parciais e não perdido nenhuma na estreia, em que derrotou Nadal por 6/2 e 6/4, Zverev é o atual vice-líder, com saldo zero. Ele está logo à frente do espanhol, que ganhou dois sets e perdeu três em sua campanha até aqui. Na lanterna, Medvedev venceu um e perdeu quatro.

Para ir às semifinais, Nadal terá de ganhar de Tsitsipas e ainda torcer para o russo superar o alemão, que só depende de si para se classificar. O último colocado da chave, por sua vez, precisa derrotar Zverev em sets diretos e ainda torcer para o grego bater o espanhol.

Tsitsipas se tornou nesta quarta-feira o segundo tenista a garantir classificação às semifinais deste ATP Finals. O primeiro havia sido o austríaco Dominic Thiem, que acumulou duas vitórias nos seus dois primeiros jogos no Grupo Bjorn Borg. Esta chave será fechada nesta quinta, quando o duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, marcado para começar às 17 horas (de Brasília), definirá uma vaga na próxima fase. Antes disso, às 11h, Thiem enfrentará o já eliminado italiano Matteo Berrettini na abertura desta rodada derradeira.

Também nesta quinta, às 9h, pela última jornada do Grupo Jonas Bjorkman do torneio de duplas do ATP Finals, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot lutarão por uma vaga na semifinal em duelo contra a parceria formada pelo norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury. Mais tarde, às 15h, no fechamento desta chave, o time do sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus, já classificado à próxima fase após duas vitórias em dois jogos, terá pela frente o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek.

GARANTIDOS NA SEMIFINAL – Em outro duelo do dia na capital inglesa, os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut avançaram à semifinal de duplas do ATP Finals ao conquistarem a segunda vitória em dois confrontos no Grupo Max Mirnyi. Eles derrotaram os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies por 7/5 e 7/6 (7/3). No outro jogo do dia pela chave, o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau venceram os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal por 2 sets a 1, com 6/2, 5/7 e 10/8 no super tie-break.

Na próxima sexta-feira, Herbert e Mahut terão pela frente Rojer e Tecau, enquanto Cabal e Farah encaram Krawietz e Mies. Mesmo após duas derrotas em dois jogos, o colombianos, principais cabeças de chave, ainda têm chances de ir às semifinais.