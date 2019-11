O técnico do Guarani, Thiago Carpini, não titubeou ao definir o favoritismo do rival de Campinas no dérbi 195, neste sábado, no Brinco de Ouro da Princesa. Embora o Guarani atue em casa, o treinador acredita que a Ponte Preta tem maior chance de levar os três pontos no duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estamos em torneio de recuperação e lutando contra o rebaixamento. Estivemos na zona de rebaixamento na maior parte da Série B. Enquanto isso, o nosso adversário sempre brigou pelo acesso. Eles já têm pontuação de permanência, um treinador já consolidado e conceituado. O Guarani tem um técnico interino, que sou eu. Então, acho que o favoritismo não é nosso. A responsabilidade não é nossa”, assegurou.

O comandante da equipe alviverde, embora tenha consciência da atmosfera diferente do clássico campineiro, definiu a meta para enfrentar a Ponte Preta: pontuar, independente das circunstâncias. “É claro que buscamos os três pontos, assim como o adversário. É fundamental para nós. O mais importante é manter a recuperação. Nós precisamos pontuar. Se não conseguirmos os três pontos, um ponto também não é ruim”, antecipou.

Embora a última atividade tenha sido aberta à imprensa e ao torcedor, Carpini adotou mistério em relação ao time titular. As principais dúvidas do treinador são na defesa e no meio-campo.

“Nesta altura do campeonato, ninguém esconde mais nada. Não é segredo a maneira pela qual o Guarani e a Ponte Preta jogam. Individualmente, todo mundo conhece as características dos atletas. Toda parte técnica e tática é fundamental, mas ela vai muito daquilo que o atleta consegue produzir nos 90 minutos”, comentou.

“Passo o máximo de informações, padrão e organização. As decisões e o momento do jogo vão determinar o resultado da partida. Ninguém tem muito a esconder. Tenho certeza de que será um grande jogo. O que puder levar de dúvida e mistério ele vai levar e eu da mesma maneira. Momentos antes da partida vocês vão saber as escalações”, completou.

Um provável Guarani para o clássico tem: Jefferson Paulino; Lenon, Luiz Gustavo (Bruno Silva), Diego Giaretta e Thallyson; Deivid (Marcelo) Felipe Guedes, Arthur Rezende e Lucas Crispim; Davó e Michel Douglas.