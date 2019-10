O técnico Fábio Carille não poderá contar com sua dupla de zaga titular no Corinthians para a partida contra o Cruzeiro, no sábado, na arena do clube em Itaquera, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gil cumprirá suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo, enquanto Manoel está emprestado pelo clube mineiro e também será desfalque.

Sem a dupla titular, a tendência é de que Bruno Méndez e Marllon iniciem a partida contra o Cruzeiro. O uruguaio, inclusive, já havia sido escalado do Corinthians no empate por 2 a 2 com o Goiás, na última quarta-feira, mo Serra Dourada.

Além da dupla de zaga, o Corinthians terá outro desfalque importante no sistema defensivo. O goleiro Cássio recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. Walter é o substituto imediato na posição.

Com isso, uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro tem: Walter, Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Carlos Augusto; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital e Janderson; Gustavo.

O elenco se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Os zagueiros Marllon e João Victor trabalharam posicionamento e saídas de bola. Os outros reservas diante do Goiás realizaram treino em campo reduzido, enquanto os titulares fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT.