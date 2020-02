Há vida sem Cristiano Ronaldo na Juventus. Mesmo com a ausência do craque português, poupado, o time de Turim não teve dificuldades para vencer o Brescia por 2 a 0 em casa, neste domingo, se reabilitar no Campeonato Italiano e jogar a pressão para a Inter de Milão.

Com o triunfo neste domingo, a Juventus se recuperou da última derrota para o Verona e chegou aos 57 pontos, retomando a liderança, que, porém, é provisória. Para se manter na ponta, o time de Turim precisa que a Inter de Milão, que tem 54 e melhor saldo de gols, não vença a Lazio, terceira colocada, neste domingo. O Brescia, do astro Balotelli, é o penúltimo colocado, com 16 pontos.

De acordo com a imprensa italiana, partiu do próprio Cristiano Ronaldo o pedido para não jogar. A ideia é se preservar em razão do desgaste físico, já pensando, também, no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Lyon, marcado para o próximo dia 26, na França.

A Juventus foi soberana na partida e só não chegou a uma goleada porque desperdiçou muitas oportunidades. O caminho para a vitória foi facilitado a partir da expulsão de Ayé, que cometeu falta dura em Ramsey antes de deixar o gramado. Na cobrança, Dybala bateu com categoria e abriu o placar.

Na etapa final, mais um belo gol, anotado desta vez pelo colombiano Cuadrado, que recebeu passe de letra de Matuidi e bateu na saída do goleiro para selar o triunfo.

Além dos belos gols, a partida foi marcada pelo retorno do zagueiro Chiellini. O italiano ficou seis meses fora de combate para se recuperar de uma grave lesão e foi ovacionado pelos torcedores ao entrar em campo para substituir Bonucci.

Nos outros dois jogos já realizados neste domingo pela 24ª rodada da liga italiana, a Udinese (15ª) empatou sem gols com o Verona (sexto) e a Fiorentina (13ª) fez 5 a 1 fora de casa na Sampdoria (17ª).