O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai na noite desta quarta-feira (4), junto com seu irmão e empresário, Assis. O motivo seria a utilização de um passaporte paraguaio falso para entrar no país. A informação foi publicada pela jornalista esportiva paraguaia Soledad Franco, em sua conta pessoal no Twitter.

Le acusan de entrar con pasaporte paraguayo falso. Hasta ahí sé por ahora. Muchos abogados ofreciéndose para defenderlo. — Soledad Franco (@SoleFranco1979) March 5, 2020

Logo depois da notícia, fotos do suposto documento utilizado pelo ex-jogador, campeão do mundo em 2002 e eleito melhor jogador dos anos de 2004 e 2005, começaram a aparecer nas redes sociais.

De acordo com veículos de imprensa locais, o Ministério do Interior paraguaio relatou que foram encontrados documentos adulterados na suíte presidencial do hotel onde o ex-jogador estava hospedado. Nesta quinta-feira (5), haverá uma coletiva às 8h para falar sobre o caso.

Ronaldinho e o irmão e empresário Assis, foram detidos pela polícia nacional e permanecem sob custódia no hotel. Ele foi para o Paraguai para o lançamento do seu livro “Gênio da vida” e participaria do lançamento de um programa social destinado a crianças organizado pela Fundação Fraternidade Angelical.

“Vamos fazer cumprir a lei. Temos a informação de que ele tem documentação adulterada” disse o ministro Euclides Acevedo, em entrevista a Rádio Ñandutí, do Paraguai

Em setembro de 2019, o ex-atleta foi nomeado embaixador do turismo pelo presidente Jair Bolsonaro.

Antes disso, em 2015, o ídolo do Barcelona teve o passaporte apreendido pela Justiça brasileira por não cumprir uma sentença judicial ao não pagar uma multa ambiental de quase R$ 10 milhões.

A condenação aconteceu pela construção ilegal de um trapiche com plataforma de pesca e atracadouro, na orla do Lago Guaíba, em Porto Alegre. A estrutura foi montada sem licenciamento ambiental em Área de Preservação Permanente.