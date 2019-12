Primeiro reforço do Corinthians para a temporada de 2020, o atacante Luan usou as redes sociais para se despedir do Grêmio. O jogador se recordou das conquistas nos sete anos em que vestiu a camisa do time tricolor, agradeceu ao carinho dos torcedores e disse que marcou seu nome na história do clube gaúcho.

“Procuro palavras pra falar da importância do Grêmio na minha vida. Um clube que aprendi amar por tudo que eu vivi, foram sete anos vestindo essa camisa, com muito mais glórias e alegrias do que eu poderia imaginar no dia que cheguei em Porto Alegre. Ganhei quase tudo que um jogador pode sonhar, mas a minha maior conquista foi o respeito e o carinho de todos no clube e da torcida”, escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.

“Sei que meu nome está na história do Imortal, sempre disse que só iria sair depois de poder ajudar a dar alegria e esse clube, e hoje saio com a sensação de missão cumprida. A partir de agora, vou viver um novo sonho na carreira. Obrigado ao Grêmio e à torcida! Sou eternamente grato por tudo que fizeram por mim!”, completou.

Luan assinou um contrato de quatro anos com o Corinthians. Ele é o primeiro reforço da equipe alvinegra para a próxima temporada. O Grêmio vendeu o atacante ao clube paulista por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), sendo que vai receber esse valor por 50% dos direitos econômicos do atleta. As pendências pela aquisição do lateral-esquerdo Juninho Capixaba também entraram no acordo.

O jogador entendia que seu ciclo no Grêmio já havia terminado e, por isso, manifestou o desejo de se transferir para o Corinthians, time do qual é torcedor. O clube do Rio Grande do Sul considerou ter feito um bom negócio, uma vez que, além da vontade do atacante de sair, seu contrato iria até o dezembro de 2020 e ele poderia sair de graça no ano seguinte.

Luan chegou ao Grêmio em 2013, ainda para jogar nas categorias de base. No total, ele disputou 299 partidas e marcou 77 gols durante sua passagem vitoriosa no time gaúcho. Suas duas melhores temporadas foram em 2016 e 2017. No primeiro ano, ele teve destaque na conquista da Copa do Brasil e depois faturou a inédita medalha de ouro com a seleção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na sequência, foi decisivo no título da Copa Libertadores, tanto que acabou eleito o melhor jogador da competição continental.