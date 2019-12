O Real Madrid fez seu dever de casa neste sábado ao vencer o Espanyol por 2 a 0 em casa, no Santiago Bernabéu, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Foi a quarta vitória consecutiva do time do técnico Zinedine Zidane, que assumiu provisoriamente a liderança do torneio.

O Real Madrid tem, agora, 34 pontos, e é líder provisório porque precisa secar o arquirrival Barcelona, que tem 31, para se manter no posto. O time catalão enfrenta o Mallorca neste sábado e, se não vencer, deixará o primeiro lugar com a equipe madrilenha. O Espanyol é o 19º e penúltimo colocado, com apenas nove pontos.

Criticado outrora, Benzema vive grande fase e mais uma vez foi decisivo para a vitória do Real. O atacante francês, artilheiro do Campeonato Espanhol com 11 gols, deu a assistência para Varane abrir o placar aos 37 minutos do primeiro tempo e selou o triunfo em bonita jogada que terminou com arremate certeiro aos 34 minutos da etapa final. É verdade que ele, por outro lado, também desperdiçou duas chances claras ao parar no goleiro Diego López.

Rodrygo e Vinicius Junior receberam chances como titular. Em meio a especulações que apontar sua saída do time de Madri, o ex-jogador do Flamengo aproveitou a oportunidade. Não fez gol nem deu assistência, mas teve participação ativa no jogo, de modo que foi bastante acionado pelo lado esquerdo e chegou perto de balançar as redes em três ocasiões.

No entanto, Vinicius Junior ficou perto de ser expulso após, já com cartão amarelo, ter feito falta dura na intermediária defensiva. Já Rodrygo, que vinha em alta, não repetiu as suas boas atuações recentes e foi apenas discreto.

O Real Madrid volta suas atenções para a Liga dos Campeões, já que na próxima quarta-feira enfrenta o Club Brugge, na Bélgica. O time espanhol é o vice-líder do Grupo A, atrás do Paris Saint-Germain, e já está classificado às oitavas de final.