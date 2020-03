Com apenas uma vaga para a próxima fase ainda indefinida e três times na disputa contra o rebaixamento, o Paranaense 2020 terá suas primeiras definições na rodada final da primeira fase, domingo (15), às 16h.



Na briga pela última vaga para o mata-mata, estão Paraná e Cascavel CR. O Tricolor se garante com um empate diante do Toledo, fora de casa. Já o Cascavel CR enfrenta o PSTC, também fora de casa. Além de precisar da vitória, a equipe precisa torcer para uma derrota paranista.

Já na parte de baixo da tabela, três equipes ainda tentam se salvar da degola. O Toledo visita o Paraná e depende apenas de si, enquanto PSTC e União precisam ganhar e ainda torcer por derrotas dos outros dois concorrentes diretos. O PSTC recebe o Cascavel CR, enquanto o União recebe o FC Cascavel.



Por fim, três times ainda brigam para terminar a primeira fase no G4, o que garante a vantagem de definir os duelos eliminatórios dentro de casa – Operário (4º), Cianorte (5º) e Londrina (6º). O Fantasma visita o próprio Tubarão, enquanto o Cianorte recebe o Rio Branco.

Já a disputa pela liderança fica reservada ao clássico Atletiba, no Couto Pereira. O Furacão, atual líder, com 22 pontos, deve atuar com o time de aspirantes, enquanto o Coxa é o vice-líder, com 21.

