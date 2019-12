A Ponte Preta oficializou, nesta quinta-feira, a contratação de Alisson Safira. O jogador desembarca no Moisés Lucarelli em janeiro, no início da pré-temporada, para realização de exames físicos e médicos e assinatura do contrato de empréstimo junto ao Londrina, dono dos seus direitos econômicos, até dezembro de 2020.

Sonho antigo da equipe campineira, o atacante foi artilheiro do Novorizontino no Campeonato Paulista do ano passado e o terceiro maior goleador do torneio. Neste ano, porém, não teve brilho em sua passagem pelo CSA, pelo qual disputou apenas sete jogos, sem nenhuma bola na rede.

Revelado no Toledo, Safira ainda passou por Benevento, da Itália, Foz do Iguaçu, Londrina, Almirante Barroso, Novorizontino e CSA.

Aos 24 anos, o atleta é o primeiro reforço com características ofensivas para o time visando a próxima temporada. Na semana passada, a Ponte Preta havia oficializado as chegadas do zagueiro Alisson e do volante Bruno Reis, ambos ex-Operário.

A meta do departamento de futebol, agora, é viabilizar as contratações do lateral-direito Apodi e dos atacantes Zé Roberto e João Paulo.