Para incentivar o Paraná diante do Botafogo pela Copa do Brasil, no jogo que vale vaga à quarta fase da competição, a torcida está planejando uma recepção ao time nos protocolos de segurança exigidos por causa da Covid-19.

A partida será nesta quarta-feira (26), na Vila Capanema, às 19h, e a Torcida Organizada Fúria Independente sugere que os tricolores estacionem os carros na rota de chegada do ônibus da delegação paranista e apoiem o time sem sair dos veículos.

O duelo será realizado com portões fechados devido à pandemia do coronavírus. A ideia é que os torcedores estacionem seus carros ao longo da rua Dario Lopes dos Santos, a partir das 17h25. No momento em que o ônibus passar pela rua, por volta das 17h35, até entrar no Durival Britto, os torcedores devem incentivar, porém sem descer do veículo. O uso de máscara, mesmo dentro dos carros, é solicitado.

O Paraná perdeu o jogo de ida, no Nilton Santos, no dia 10 de março, por 1×0, e, por isso, precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis e empate dá a vaga ao Botafogo. Caso vença, o Paraná garante mais R$ 2 milhões em premiação, além do que já arrecadou.

