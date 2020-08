View this post on Instagram

Amanhã será aquele jogo que tanto estávamos esperando. O jogo em que faríamos a diferença no peito e na raça, mais um vez. Como todos sabem, não poderemos estar presentes na Vila. Entretanto, mostraremos aos que estarão em campo defendendo as nossas cores que eles nunca estão sozinhos. Vários daqueles atletas nunca sentiram a sensação de jogar com a FÚRIA apoiando e empurrando a equipe. Vamos mostrar a nossa força em uma recepção um pouco diferente, com os torcedores dentro de carros. A partir das 17h25 começaremos a concentração. O time deve chegar 17h35 com variação de tempo de 5 minutos. Por conta dos protocolos da CBF, os horários estão bem rígidos e devem ser seguidos à risca. Entendemos que o horário é complicado, mas acreditamos que valha a pena. Vamos estacionar os carros à direita da R. Dr. Dario Lopes dos Santos (continuação da Get. Vargas) desde o seu início, já na rua Conselheiro Laurindo, até o portão de entrada dos ônibus, na Vila Capanema. (como na imagem ilustrativa). Pedimos para que os carros estacionem o mais próximo possível da Vila, começando a preencher o local a partir do estádio. Assim que o ônibus com a nossa delegação passar passar por nós, daremos aquele grito de incentivo e emanaremos boas vibrações. Quem puder, traga fumaças e sinalizadores azul e vermelho, vamos matar um pouco a saudade de casa. O momento é delicado e contamos com a responsabilidade de todos. É ESTRITAMENTE PROIBIDO sair dos carros e causar aglomerações, isso irá causar problemas ao TRICOLOR com a organização da competição e com os órgãos municipais e estaduais. Também é necessário o uso de máscaras. Após o evento, todos devem se dirigir para as suas casas e acompanhar a nossa classificação. As imediações do estádio devem ser liberadas assim que o ônibus passar para não prejudicar o Paraná Cube. Salientamos que a nossa sede estará fechada ao público. Para a compra dos sinalizadores, indicamos a Fogos Fantasia que sempre contribuiu com a gente nas festas na vila.