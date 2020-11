O Paraná ainda não confirma, mas Rogério Micale, 51 anos, está de volta ao Tricolor, após dois anos. Em 2018, o treinador teve uma passagem pela Vila Capanema na disputa do Brasileirão.

Entretanto, após 24 jogos sob o seu comando, o Paraná venceu sete vezes, empatou outras sete e perdeu dez partidas – 38% de aproveitamento. Mesmo assim, Micale sempre foi muito querido pela atual diretoria paranista, que negociou o seu retorno após a demissão de Allan Aal.

Na ocasião, o treinador deixou o Tricolor na lanterna do Brasileirão. Além de Micale, o Tricolor contratou também o auxiliar técnico Jussan Lara, que recentemente trabalhou com Roger Machado no Bahia.

Por onde andou?

Antes do acerto com o Paraná, em 2018, Micale havia se destacado na conquista das Olimpíadas de 2016 pela seleção brasileira. Ele ainda acumulava boas passagens pelas categorias de base de Atlético-MG e Cruzeiro.

Após a saída da Vila Capanema, o treinador fechou com o Figueirense. No Orlando Scarpelli, Micale durou apenas três meses e não conseguiu o acesso para a Série A com o clube catarinense.

Com muito problemas de bastidores e dificuldades em campo, o Figueira venceu apenas uma vez, teve cinco empates e seis derrotas sob o comando do técnico.

Nesta temporada, Micale dirigiu o time sub-20 do Cruzeiro, mas havia deixado o clube em setembro alegando questões pessoais. O treinador não comandou a equipe em nenhuma partida oficial.

A tendência é que o comandante assine contrato com o Paraná válido até dezembro do ano que vem.

