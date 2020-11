O Paraná confirmou na noite deste domingo (1º) as saídas do técnico Allan Aal e do gerente de futebol Alex Brasil. Segundo nota, a decisão foi tomada em comum acordo com os profissionais.

A dupla deixa o Tricolor após a derrota para o Cruzeiro, ocorrida na última sexta-feira, que deixou o time na sexta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro ao final do primeiro turno, a três pontos do G4.

Allan Aal estava no clube desde o ano passado, quando vinha sendo auxiliar técnico de Matheus Costa. Ele assumiu a função de treinador no início desta temporada. Foram 36 jogos do Paraná sob o seu comando, com 12 vitórias, dez empates e 14 derrotas.

Com Allan Aal no cargo, o Tricolor foi eliminado pelo Coritiba nas quartas de final do Campeonato Paranaense e se despediu da Copa do Brasil na terceira fase, após ser derrotado pelo Botafogo nos dois jogos.

Diretor estava em sua segunda passagem pelo clube

Alex Brasil foi contratado pelo Paraná em agosto do ano passado. Essa foi a sua segunda passagem pelo clube. O dirigente já havia comandado o departamento de futebol do Tricolor nas temporadas de 2012 e 2013.

O clube ainda não confirmou quem serão os substitutos. A equipe entra em campo pela rodada inaugural do returno da Série B na próxima sexta-feira, diante do Confiança, na Vila Capanema.

Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna.

