Após dois anos, Rogério Micale está próximo de voltar à Vila Capanema. O Paraná deve confirmar nesta segunda-feira (2) que ele será o técnico da equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, segundo a rádio Banda B.

A confirmação irá acontecer um dia após o clube anunciar as saídas do técnico Allan Aal e do diretor de futebol Alex Brasil.

Rogério Micale foi o comandante do Tricolor por seis meses na temporada de 2018. Foram 24 jogos sob o seu comando naquele ano e 38,8% de aproveitamento – sete vitórias, sete empates e dez derrotas. Na ocasião, o treinador deixou o clube na lanterna do Brasileirão.

O comandante estava no mercado desde o início de setembro, quando pediu demissão do Cruzeiro – era técnico da equipe sub-20. A expectativa é que Micale já esteja à frente do time paranista no duelo contra o Confiança, nesta sexta-feira (6), na Vila Capanema.

