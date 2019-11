O Paraná Clube vai buscar uma regularidade nos quatro jogos que faltam na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o São Bento, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Vila Capanema, e só os três pontos interessam. Em sexto lugar, com 51 pontos, o time paranista está a três do G4. Em caso de vitória e, contando com outras combinações, a equipe poderá até voltar à área de classificação do acesso já nesta rodada.

O técnico Matheus Costa sabe que são muitos concorrentes em busca das duas vagas restantes para a Série A 2020 – uma vez que o Bragantino já está classificado e o Sport está próximo do acesso. Por isso, alcançarão o objetivo os times melhor concentrados. “Faltam quatro rodadas pra encerrar a competição e a equipe que for mais regular vai conquistar o acesso. Precisamos estar muito focados nos jogos que restam”, disse.

O adversário é o lanterna da competição, mas venceu de virada o Paraná por 2×1 no primeiro turno, em Sorocaba. “Cada jogo é uma história, mas temos que saber dos nossos méritos. Precisamos entrar com alto nível de concentração e segurança no que estamos fazendo. Precisamos buscar essa vitória e manter o rendimento”, explicou o treinador.

Além do São Bento, o time vai encarar, na sequência, Atlético-GO e Criciúma fora de casa e fecha a temporada diante do Botafogo-SP, na Vila Capanema. A ideia de Matheus Costa é contar com a boa sequência de sua equipe e, consequentemente, bola nas redes que tragam os pontos necessários. O Tricolor vem de um empate em 0x0 com o Vitória na última sexta-feira (8), no Durival Britto.

“Se almejamos o acesso precisamos ter uma boa sequência. Vamos buscar ter desempenho e, também converter as chances em gol”, finalizou.

