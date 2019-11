A situação do Paraná Clube ficou um pouco mais complicada, após o empate em 0x0 com o Vitória, na última sexta-feira, na Vila Capanema. No entanto, mesmo com o tropeço em casa, o Tricolor segue vivo na briga por uma vaga entre os quatro melhores da Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, a equipe do técnico Matheus Costa está com 18% de chances de acesso à elite do futebol brasileiro. A porcentagem é parecida com que o time possuía nas últimas rodadas. No entanto, com o fim da 34ª rodada, o Paraná acabou perdendo a quinta colocação, por conta da vitória do América-MG sobre o Londrina.

No entanto, o empate do Coritiba com o Figueirense, em Florianópolis, e, principalmente, a derrota do Atlético-GO para o CRB, em Maceió, deixaram o Tricolor ainda com boas chances de acesso. Três pontos separam o Paraná do Dragão, o quarto colocado.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Pela 35ª rodada, os adversários diretos do Tricolor voltam a jogar fora de casa, enquanto o clube paranaense tem novamente um confronto na Vila Capanema. Nesta terça-feira, o time paranista recebe o lanterna São Bento, que ainda luta contra o rebaixamento para a Série C. Já o América-MG terá o Cuiabá pela frente, nesta segunda-feira, às 22h, na Arena Pantanal, o Atlético-GO vai a São Paulo encarar o Oeste, terça-feira, às 19h15, e o Coxa terá o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.

O tal do número mágico para o acesso seria de 61 pontos. Ou seja, bastariam dez pontos para que o time de Matheus Costa conquistasse o seu objetivo. Seria então uma campanha praticamente impecável da equipe paranista, que terá pela frente o São Bento, nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Capanema, o Atlético-GO, sexta-feira, às 21h30, em Goiânia, o Criciúma, no dia 19, em Santa Catarina, e, por fim, o Botafogo-SP, no dia 30, no Durival Britto.