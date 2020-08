O Paraná Clube entra em campo nesta quarta-feira (26), pelo jogo mais importante da temporada até aqui. Às 19h, o Tricolor recebe o Botafogo, na Vila Capanema, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, precisando reverter o placar de 1×0 que sofreu na ida, no Nilton Santos, no dia 10 de março.

publicidade

Caso se confirme, a classificação renderá ao time mais R$ 2 milhões, valor crucial na caminhada rumo ao acesso à Série A.

Após um início consistente na Série B, com cinco jogos de invencibilidade, onze pontos somados e a liderança da competição, o desafio paranista será seguir embalado e manter a boa fase, agora, contra o Botafogo.

Para garantir a vaga na quarta fase, o Paraná precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória com vantagem de um gol leva a decisão para os pênaltis. Qualquer empate classifica os cariocas.

Grana em jogo

O Paraná já somou nesta edição da Copa do Brasil R$ 2,69 milhões. Foram R$ 540 mil pela participação, mais R$ 650 mil pela vaga na segunda fase e outra cifra de R$ 1,5 milhão por ter alcançado a terceira fase.

publicidade

Agora, caso avance à próxima etapa, embolsa mais R$ 2 milhões, dinheiro que pode ajudar na manutenção do bom rendimento na Série B e, consequentemente, na busca pelo acesso.

Desfalque importante

O Paraná não poderá contar com o lateral-esquerdo Jean Victor, titular absoluto na Série B. O jogador já entrou em campo na competição pelo Boavista-RJ. A vaga deve ser ocupada por Juninho, titular nos jogos anteriores da Copa do Brasil e no Campeonato Paranaense.

O zagueiro Hurtado também pode atuar na função e disputa a preferência de Allan Aal. O volante recém contratado Karl também não fará sua estreia, pois já jogou a competição pela Ferroviária.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Sportv para todo o Brasil, menos para o Paraná, que poderá ver o duelo pelo Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

COPA DO BRASIL

3ª fase – Jogo de volta

26/08/2020

PARANÁ X BOTAFOGO

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho (Hurtado); Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Bruno Gomes e Andrey.

Técnico: Allan Aal.

Botafogo: Gatito Fernandez; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Luis Henrique e Guilherme Santos; Pedro Raul.

Técnico: Paulo Autuori.

Local: Vila Capanema

Horário: 19h

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

+ Mais do Tricolor:

+ Torcida promete carreata pra apoiar o Paraná contra o Botafogo

+ Allan Aal aponta início da Série B como trunfo contra o Botafogo

+ Paraná promove sorteio de camisas pro “dinheiro do bicho”

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?