O Paraná Clube acertou a venda do zagueiro Willian Gabriel, 19 anos, para o Ittihad Kalba SC, dos Emirados Árabes Unidos. O defensor, que não chegou a estrear pelo time profissional do Tricolor, acertou um vínculo de três anos com o clube estrangeiro. A informação é do Globoesporte.com.

+ Leia mais: Meias podem ser as peças-chaves no clássico

Segundo Maurício Nassif, empresário do atleta, o Paraná ficou ainda com 30% dos direitos econômicos do jovem, em caso de uma futura negociação. Willian Gabriel estava nas categorias de base do Tricolor desde 2013. Em 2017, ele chegou a ser emprestado ao Palmeiras e chegou a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

+ Confira a classificação completa da Série B!

No entanto, o clube paulista optou por não comprar o jogador. Com isso, o zagueiro voltou ao Paraná e disputou oito jogos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Leia mais:

+ Quem vence o Paratiba das finanças?

+ Paratiba terá duelo entre goleiros em fases diferentes

+ Clássico coloca frente a frente artilheiros Rodrigão e Jenison