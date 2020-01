O Paraná Clube garantiu a classificação para a segunda fase da Copinha ao empatar com o Velo Clube por 1×1, nesta quinta-feira (9), no estádio Augusto Schmidt, em Rio Claro. O Tricolor avançou na segunda posição do grupo 6, com quatro pontos. O líder foi o Red Bull Brasil.



O adversário da próxima fase será o líder do grupo 5, que será definido nos jogos finais da noite desta quinta-feira. Vitória, Serra e XV de Jaú disputam a vaga. O jogo foi disputado até o Paraná ter um jogador expulso. O meia Matheus Castanha recebeu o segundo cartão amarelo aos 13 minutos do segundo tempo fazendo o time paulista crescer. O Velo abriu a placar aos 19 minutos do segundo tempo com o atacante Josivan, após a finalização no canto do goleiro Gabriel.



Mas o Tricolor conseguiu arrancar o empate, mesmo com um homem a menos, aos 23 da etapa final. O zagueiro Guilherme Lacerda acertou uma cabeçada no canto. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Tricolor conseguiu segurar a pressão e garantir a classificação.

