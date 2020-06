O Paraná confirmou nesta semana a chegada do zagueiro colombiano Hurtado, que assinou contrato com vínculo até abril de 2021. A tendência é que nos próximos dias o Tricolor confirme ainda o acerto com outro defensor da Colômbia. A negociação com Salazar, ex-Rio Branco, já está apalavrada, faltando apenas a assinatura do contrato.

A expectativa ainda é que o clube siga no mercado se reforçando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à Rádio Banda B, o gerente de futebol do Paraná, Alex Brasil, ressaltou que um camisa 9 está na mira do Tricolor.

“O clube que tiver o homem para marcar os gols ajuda muito. A gente tem trabalhado e espera trazer jogadores que se encaixem na Série B”, disse o dirigente, que ressaltou o trabalho feito dentro das condições financeiras do clube.

Assim como Hurtado e Salazar, a tendência é que os novos reforços não sejam caros. “Esse é o perfil de atleta que queremos dentro da nossa realidade econômica”, frisou Alex Brasil. O diretor também revelou que ainda não conversou com o zagueiro Everson, que pertence a Portimonense, de Portugal, e possui vínculo de empréstimo com o Paraná até este mês somente.

