O Paraná Clube confirmou nesta terça-feira (15) o acerto com um novo patrocinador. Trata-se da empresa paulista Beblüe, que irá estampar a sua marca na camisa tricolor pelos próximos dois anos. A estreia acontece já nesta terça-feira, diante do Brasil de Pelotas, na Vila Capanema, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A nova parceira do Paraná é uma plataforma de pagamentos que está há três anos no mercado. Ela possui cerca de 3,5 milhões de usuários, divididos em mais de 16 mil comércios. De acordo com o Linkedin, a Beblue é uma das startups mais desejadas do Brasil.

O presidente do Paraná Clube, Leonardo Oliveira, destacou o acerto com o novo parceiro. “Vivemos um momento importante na competição e a vinda de novos parceiros, que acreditam no potencial do nosso clube, é sempre importante”, frisou o dirigente, em entrevista ao site oficial do Tricolor.