O Paraná Clube terá pela frente um adversário em boa fase nesta terça-feira (15), às 18h15, na Vila Capanema, para tentar voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil de Pelotas, que já foi lanterna e chegou a estar bastante ameaçado pelo risco de rebaixamento, vive seu melhor momento na competição nacional e até sonha com uma vaga no G4. O time xavante não perde há quatro jogos, se afastou das últimas posições e mira agora a parte de cima da tabela.

O jogo terá transmissão do SporTV 2 (para todo o Brasil, menos para o Estado do Paraná) e Canal Premiere (todo o Brasil).

Dentro do clube, ninguém fala em acesso, mas uma vitória diante do Paraná pode deixar o Brasil de Pelotas somente a três pontos atrás do Coritiba, quarto colocado na classificação – já o Tricolor pode entrar no G4 se vencer a partida. O discurso gaúcho, no entanto, é de primeiro garantir matematicamente sua permanência na Série B do ano que vem. A equipe comandada pelo técnico Bolivar (que treinou o Cianorte nesta temporada) conseguiu abrir sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Para encarar o Paraná, o treinador terá o retorno do lateral-direito Ricardo Luz. Há uma certa preocupação com o desgaste físico de alguns jogadores. Entre eles, os meias Leandro Leite, Diogo Oliveira e Washington, mas o trio deve ser confirmado para enfrentar o Tricolor.

O Brasil de Pelotas tem feito bons jogos fora de casa nas últimas rodadas. Sua campanha como visitante, no entanto, não é das melhores. Tem apenas o 11º melhor rendimento da segunda divisão. Em 14 partidas, conseguiu apenas três vitórias, empatou cinco vezes e perdeu outras seis.

Por outro lado, vai pegar um dos times de pior campanha como mandante nesta Série B. O Paraná tem apenas 51% de aproveitamento jogando na Vila Capanema. Conseguiu, em 13 jogos, quatro vitórias, oito empates e uma derrota, com apenas oito gols marcados. No primeiro turno, o Tricolor venceu em Pelotas por 1×0, gol de Fernando Neto.