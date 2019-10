O Paraná Clube vai iniciar nesta terça-feira (15), às 19h15, diante do Brasil de Pelotas, uma contagem que poderá ser decisiva para o time até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem dois jogos importantes em casa nesta semana e, caso vença os dois, poderá retornar ao G4 da competição. No sábado, o duelo será contra o Figueirense. Ao todo, restam apenas seis compromissos dentro da Vila Capanema e o grupo quer ‘gabaritar’ nesses jogos para sonhar com o acesso.

O jogo terá transmissão do SporTV 2 (para todo o Brasil, menos para o Estado do Paraná) e Canal Premiere (todo o Brasil). Você também pode acompanhar o duelo pelo Tempo Real da Tribuna.

Na sexta posição, com 41 pontos, o time paranista segue acreditando que pode brigar para estar entre os primeiros e, para isso, quer ‘de cara’ somar seis pontos nas partidas desta semana. O zagueiro Rodolfo está confiante nas contas que estão sendo projetadas para o time chegar à elite do futebol brasileiro.

“São jogos de suma importância dentro de casa. Restam apenas seis partidas e, se vencermos, estaremos na Série A. Para isso, quero pedir desde já o apoio da nossa torcida”, falou. A disputa pelas vagas que restam no G4 tem sido acirrada. O Tricolor, por exemplo, está apenas a dois pontos do Coritiba, em quarto. Há quem aponte até o décimo lugar na disputa, a Ponte Preta, com 39, ainda com chances de brigar para subir. Por isso, para o defensor, mais importante que secar os concorrentes é que a equipe paranista faça sua parte.

“Claro que vamos torcer para os times que estão na nossa frente perderem, mas temos que focar em nós e conquistar primeiros os três pontos e depois os outros três desta semana”, destacou. O primeiro adversário, os gaúchos de Pelotas, estão em 11º na tabela, com 37 pontos. Mesmo que seja mais difícil que alcancem a ponta, Rodolfo destacou o respeito pelo oponente. Por isso, o zagueiro reforçou a importância do apoio da torcida no confronto. No primeiro turno, o Paraná conseguiu uma vitória por 1×0 contra o time do Rio Grande do Sul.

“Vamos ter o máximo respeito contra o Brasil (de Pelotas). Matematicamente eles ainda têm chance, mas estaremos dentro de casa, então vamos propor o jogo”, explicou. Frente aos gaúchos, o Paraná não vai contar com o centroavante Jenison, expulso no jogo diante do Bragantino. Porém, o técnico Matheus Costa conta com o retorno do volante Fernando Neto, que deve ser presença certa no duelo. Com Vitinho ainda de fora, com dores no joelho, existe a possibilidade de Neto atuar como meia na armação.

Se essa for a opção, Itaqui segue no time e João Pedro entra na ponta esquerda. O volante também pode jogar na posição que está desempenhando ultimamente, mais recuado, e assim tirar Itaqui no time. João Pedro entraria no meio e Raphael Alemão pode aparecer na ponta direita nessa última projeção. Judivan vai vestir a camisa 9.

Ficha técnica

SÉRIE B

29ª Rodada – 2º Turno

PARANÁ CLUBE X BRASIL DE PELOTAS

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Raphael Alemão) e Fernando Neto; Bruno Rodrigues, João Pedro e Judivan.

Técnico: Matheus Costa

Brasil de Pelotas

Marcão; Ricardo Luz, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Willian Formiga; Leandro Leite, Washington e Diogo Oliveira; Juba, Guilherme Queiroz e Rodrigo Alves.

Técnico: Bolívar

Local: Vila Capanema

Horário: 19h15

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Oberto da Silva Santos (PB) e Herman Brumel Vani (SP)