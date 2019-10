O Paraná Clube vai tentar se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Brasil de Pelotas, nesta terça-feira (15), às 19h15, contando com o fator casa na Vila Capanema e também com algumas mudanças no time.

Para o jogo, o Tricolor contará com a volta do volante Fernando Neto, que cumpriu suspensão na última rodada, mas terá as ausências do centroavante Jenison, expulso diante do Bragantino após uma confusão com Ligger, e do meia Vitinho, que segue de fora por lesão. Com isso, Raphael Alemão pode ganhar a oportunidade de iniciar entre os titulares, disputando a vaga com Itaqui, e Judivan seria utilizado como homem de referência.

Caso Itaqui comece jogando, João Pedro atuará pelos lados do ataque, com Fernando Neto na armação. Se Raphael Alemão for o escolhido, João Pedro jogará centralizado e a função na marcação caberá a Neto, que garantiu estar animado por voltar a jogar, aponta como essencial as vitórias em casa nesta semana.

“São dois jogos que temos que conseguir resultados positivos para poder brigar até o final pelo acesso”, contou ele. Após o encontro com o Brasil de Pelotas o desafio será contra o Figueirense, no sábado (19).

Na busca pelas vitórias, o Paraná está empenhado em aumentar a média de gols. O time tem uma marca de apenas 23 gols a favor e 24 contra. O volante garantiu que a busca por balançar as redes está sendo forte e, para isso, a equipe tem se empenhado. “Estamos nos cobrando bastante, treinando finalização”, ressaltou.

Por estar em seu território, o Tricolor vai contar com a força extra de sua torcida. Ainda que os paranistas estivessem cobrando melhores resultados do time em casa, na opinião de Fernando Neto as vitórias importantes diante dos rivais locais deram mais confiança aos torcedores.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Vínhamos de sete empates e conseguimos uma vitória contra o Coxa em casa e depois diante do Operário. Minimiza um pouco. Agora o torcedor está mais tranquilo e vai nos empurrar”, finalizou.

Um possível Paraná Clube diante do Brasil de Pelotas tem: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Raphael Alemão) e Fernando Neto; Bruno Rodrigues, João Pedro e Judivan.