Depois de dois jogos fora de casa, o Paraná Clube volta a atuar na Vila Capanema. Nesta semana, o Tricolor encara o Brasil de Pelotas, na terça-feira (15), e o Figueirense, no sábado (19), precisando de vitórias pra entrar no G4 da Série B. Tanto que o técnico Matheus Costa convocou a torcida e a diretoria fez promoção de ingressos pra esses confrontos.

Só que, mais do que casa cheia, o Tricolor precisa fazer valer o mando de campo. Embora não perca atuando em seus domínios há sete jogos, neste período o time conquistou apenas uma vitória, com outros seis empates.

O Paraná é apenas o 15º melhor mandante da Série B, com 20 pontos somados, com quatro vitórias, oito empates e uma derrota. Ao lado de Sport e Oeste, é o segundo time que menos perdeu em casa, atrás apenas do líder e invicto Bragantino, só que, ao mesmo tempo, é o segundo que menos venceu, junto com CRB e Figueirense, à frente só do Vila Nova.

Além disso, só marcou oito gols, sendo o segundo pior ataque em casa (o Vila Nova é o primeiro, com sete), mas dono disparado da melhor defesa, tendo sido vazado apenas quatro vezes. Números que se explicam com os seis 0x0 que teve no Durival Britto e Silva.

Ou seja, o Paraná terá que provar para o seu torcedor que atravessa, de fato, um novo momento na competição e que pode melhorar seu desempenho em casa, para, consequentemente, entrar no G4 e aumentar suas chances de acesso ao final da temporada.

