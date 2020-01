O Paraná Clube largou com o pé direito na disputa da Copinha 2020 – a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta sexta-feira (3), o Tricolor bateu o Nacional-AM, por 4×1, em Rio Claro-SP. Os gols paranistas foram marcados por Ruan, Lucas Sene, Gustavo e Kriguer.

O duelo foi válido pelo Grupo 6. Na mesma chave, o Velo Clube superou o RB Brasil por 2×1. O Tricolor volta a campo na próxima segunda-feira (6), às 19h15, para encarar o RB Brasil.

+ Confira a tabela e a classificação da Copinha!

Diante do Nacional-AM, o Paraná iniciou o primeiro tempo a todo vapor. Foram ao menos quatro chances claras para abrir o placar. Em duas delas, os avantes paranistas chegaram a ficar cara a cara com o goleiro adversário.

O gol do Tricolor foi sair somente aos 37 minutos da primeira etapa. Após um belo toque de Lucas Sene, o centroavante Ruan ficou na cara do arqueiro e tocou pro fundo da rede: 1×0.

Na volta do intervalo, o Paraná seguiu em cima dos amazonenses. Em jogada pela direita Kennedy descolou um pênalti para o Tricolor, que foi convertido pelo meia Lucas Sene, aos 5 minutos.

Com a tranquilidade no placar, os paranistas administraram o marcador e ainda decretaram a goleada com Gustavo, aos 40min, e Kriguer, dois minutos depois. Na ‘saideira’, o Nacional-AM descontou, colocando números finais ao jogo.

+ Mais do Tricolor

+ Paraná Clube encaminha acerto com zagueiro do Internacional

+ Paraná Clube volta aos trabalhos e deve anunciar contratações