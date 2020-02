Ainda vivendo a empolgação com a virada histórica por 3×2 em cima do Bahia de Feira na Copa do Brasil, o Paraná Clube se prepara para outro desafio, agora no Paranaense. Neste domingo (1º), o Tricolor encara o Londrina, na Vila Capanema, às 18h, em busca de melhores resultados no Estadual. Por enquanto, o time é apenas o sétimo colocado, com nove pontos somados e precisa vencer para se garantir na próxima fase.

O volante Kaio, que foi um dos atletas que saíram de campo chorando de emoção na última quarta-feira (26), explicou que o time vai utilizar o importante resultado como motivação para o restante da temporada.

“Vamos tirar proveito do que aconteceu da Copa do Brasil nas demais competições que tivermos para sempre evoluir”, explicou.

O confronto com o Tubarão será válido pela nona rodada da disputa e, depois, restarão apenas mais dois jogos (contra União e Toledo) para o fim da primeira fase da competição. Por isso, o Tricolor precisa “correr” para se garantir entre os oito. Porém, essa pressão para ir bem nas partidas que faltam não preocupa o jogador.

“Não é motivo de preocupação, mas de trabalho, tem que ter consciência que precisamos dessa classificação, procurar vencer o Londrina e diante disso fazer o melhor nas outras duas partidas”, explicou.

Avaliando a trajetória do time no Paranaense até aqui, Kaio acha que os resultados ruins do time aconteceram devido às dificuldades, mas que essa realidade está prestes a ser mudada.

“Eu não digo que estamos devendo. Enfrentamos jogos difíceis, mas mostramos durante as partidas que podemos vencer. Acredito que vamos passar essa pequena fase de insucesso e obter os resultados, já provamos isso, é só questão de tempo. A gente vai trabalhar para que as coisas aconteçam o quanto antes”, finalizou.

