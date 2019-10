Melhor jogador do Paraná Clube na temporada, Thiago Rodrigues vê a boa fase dele se somar à do time, que entrou de novo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Perto do G4, o Tricolor tem agora o Bragantino neste sábado (12), às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid. E o goleiro acredita que é possível manter o ritmo de vitórias.

+ BAIXE E OUÇA O PODCAST DE LETRA! O papo da semana foi sobre jogadores estrangeiros!

“Acho que devemos pensar nesse jogo como no clássico. Até nosso torcedor dizia que contra o Coritiba não tínhamos que jogar, e sim ganhar. E a partir de agora tem que ser desta forma”, afirmou o camisa 1 paranista, um dos jogadores que mais atuou em 2019. Foram 35 partidas, entre Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B.

Na Segundona, em especial, Thiago vem se destacando. Em alguns jogos, foi decisivo para as vitórias do Paraná. E talvez a principal delas tenha sido justamente sobre o Bragantino, no primeiro turno. “Acho que a maturidade e a experiência estão me ajudando. Entendo melhor a profissão e o clube. Estou me preparando melhor dentro e fora de campo para dar retorno ao Paraná”, disse.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Com toda a trajetória ligada ao Tricolor, Thiago Rodrigues quer incluir em sua carreira o acesso com o time do coração. “Sou cria do Boqueirão, comecei lá na Vila Olímpica. Sou piá da casa. Sou muito feliz e muito grato ao Paraná Clube por isso”, finalizou.

Leia mais:

+ Tem promoção de ingressos pros próximos jogos do Tricolor em casa

+ Bruno Rodrigues deslancha e faz gols decisivos

+ Tricolor tem ótimo aproveitamento contra rivais paranaenses