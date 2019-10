Após a vitória por 1×0 sobre o Operário, na última terça-feira (8), no Germano Krüger, o Paraná Clube quer ter o melhor aproveitamento possível fora de casa para, assim, voltar pra casa com o apoio de seu torcedor. No próximo sábado (12), o Tricolor pega o líder Bragantino, em Bragança Paulista.

Com 41 pontos e na quinta colocação, o time paranista viveu momentos de altos e baixos na Segundona, mas as duas vitórias consecutivas, contra Coritiba e Fantasma. fez a equipe voltar a ter o ânimo necessário para seguir na cola do ‘pelotão’ que ainda luta pelo G4.

“É gostoso estar na Vila cheia, com a torcida pressionando o adversário. Facilita para nós jogadores, incentivando para buscarmos a vitória”, afirmou o zagueiro Leandro Almeida.

E para poder continuar contando com a força do torcedor, o defensor sabe o quanto é imprescindível continuar com bons resultados. Por isso, trazer na bagagem para Curitiba pontos desses jogos fora pode influenciar diretamente na lotação da Vila Capanema. O time retorna ao Durival Britto no dia 15, diante do Brasil de Pelotas.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Sabemos que esses dois jogos que temos fora de casa são complicados, contra equipes que estão brigando pelo acesso. Vamos procurar nos entregar ao máximo para fazermos bons resultados e quando voltarmos termos o apoio do torcedor em casa para que ele nos ajude nessa busca do acesso”, arrematou o atleta.

Com 21 pontos em 14 jogos fora de casa, o Paraná é o quarto melhor visitante da segunda divisão, atrás apenas de Bragantino e CRB, ambos com 23, e Sport, que somou 22.

Leia mais:

+ Após vitória, jogadores ressaltam força do elenco e do técnico Matheus Costa

+ Tricolor perde CT Ninho da Gralha para ex-parceiro