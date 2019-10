A vitória do Paraná Clube em cima do Operário por 1×0, na noite de terça-feira (8), no Germano Krüger, em Ponta Grossa, teve um gosto especial. O resultado fez o Tricolor chegar aos 41 pontos e voltar forte à briga pelo G4 da Série B. O time emendou sua segunda vitória consecutiva na disputa, está com a mesma pontuação do quarto colocado e o elenco comemorou muito o resultado no apito final. Os jogadores se dirigiram à torcida paranista presente no Germano Krüger e o goleiro Thiago Rodrigues literalmente apontou o técnico Matheus Costa como ‘o cara’.

O Paraná jogou pressionado, mas abriu o marcador aos 49 da primeira etapa, com Bruno Rodrigues. No segundo tempo, mesmo em vantagem numérica, com um jogador a mais, a equipe viveu um verdadeiro sufoco e teve que se virar para segurar os donos da casa.

Ao apito final, os atletas comemoraram muito os três pontos conquistados e o retorno ao grupo dos quatro primeiros. Thiago Rodrigues abraçou o técnico Matheus Costa e fez um gesto apontando o comandante para os paranistas.

“Fiz aquilo porque nada mais justo que dar os méritos a ele. Ele tem assumido coisas que não são nem da parte dele, tem nos blindado. Apontei pra ele porque é fora de serie, um paizão para nós”, explicou o arqueiro.

O camisa 1 fez questão de destacar o quanto o segundo resultado positivo do Tricolor, que vinha de vitória em cima do Coritiba, significou muito pra campanha na Série B.

“Parabéns ao grupo, pela dedicação total, foi um jogo maravilhoso. Sabíamos da importância de um resultado aqui. Temos que valorizar muito a nossa vitória. Juntos somos mais fortes”, destacou.

Itaqui, que entrou na partida no lugar de Vitinho, lesionado, também deixou claro o que significou o placar positivo e como a equipe volta a ter grandes planos na competição.

“Hoje foi um exemplo de como a gente conseguiu ter maturidade de saber trabalhar e segurar a bola. Voltamos a sonhar com o G4”, arrematou.