O tropeço contra a Ponte Preta, na última quarta-feira, na Vila Capanema, deixou um clima de frustração geral no Paraná Clube. O Tricolor vencia o jogo até os minutos finais, quando a Macaca empatou com o experiente atacante Roger. O resultado fez com que o Paraná caísse para a décima colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Tricolor segue a três pontos do G4.

Agora, o Paraná terá o Oeste pela frente, neste sábado, às 19h, na Arena Barueri. Para a partida, o técnico Matheus Costa, que ganhou o apoio da diretoria ao final do duelo contra a Ponte, deve manter a base, com Vitinho e Fernando Neto entre os titulares e o meio-campo João Pedro como opção no banco de reservas.

Fernando Neto, aliás, foi o principal nome paranista no empate de quarta-feira. No entanto, o volante vem recuperando a sua melhor forma física e espera ter mais chances com Matheus Costa. “Estava voltando de uma lesão, tinha entrado nos outros jogos e contra a Ponte Preta entrei como titular. Fiz o meu melhor, sabia que não iria aguentar os 90 minutos, mas dei minha contribuição em campo. Quanto mais você estiver atuando, mais ritmo de jogo você consegue. O Matheus tem me preparado bastante para eu aguentar os 90 minutos”, disse o atleta.

Mesmo com o momento complicado do treinador no comando do Paraná, Fernando Neto garante que o time está tranquilo e focado no adversário deste sábado. “Temos que continuar pontuando, com vitória ou empate, pra não se distanciar lá de cima. Pressão não tem. Temos que pontuar e no final da Série B a gente vai ver. Estamos prontos pra conquistar um bom resultado em Barueri”, frisou.

Para voltar a vencer na Segundona, o Tricolor segue apostando no artilheiro Jenison. O atacante voltou a balançar as redes adversárias no duelo contra a Macaca e espera continuar nesse caminho. “Estou me sentindo muito bem, tenho apoio dos meus companheiros e o mais importante é ajudar. Tem que trabalhar tranquilo, procurar ter o pensamento positivo e as coisas acontecem. Fico feliz por marcar esses gols”, ressaltou.

Contra o Oeste, o Paraná vai reencontrar alguns velhos conhecidos, como o goleiro Luís Carlos, o zagueiro Cléber Reis e o meio-campo Elvis.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 25ª Rodada

OESTE X PARANÁ CLUBE

Oeste

Luís Carlos; Betinho, Cléber Reis, Égon e Alyson; Thiaguinho, Bonilha, Bruno Lopes e Elvis; Roberto e Fábio.

Técnico: Renan Freitas

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho; Bruno Rodrigues, Judivan e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Local: Arena Barueri (Barueri-SP)

Horário: 19h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior (DF) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)