Gustavo Mosquito foi uma novidade no ataque do Paraná contra o Coritiba. Foto: Rodrigo Sanches/Paraná Clube

Uma das novidades no time titular do Paraná na derrota por 1×0 para o Coritiba, no último domingo (19), na Vila Capanema, o atacante Gustavo Mosquito teve uma boa atuação na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

O jogador admitiu que o cansaço pesou em determinado momento do clássico, mas que o grupo se preparou bem durante a pandemia e que agora precisa se concentrar para reverter o resultado.

“Mesmo a gente estando em casa e quando tivemos que treinar, trabalhamos muito forte. Foram os primeiros 90 minutos de uma decisão, agora temos pouco tempo, mas vamos descansar e trabalhar bem para reverter a situação”, disse Mosquito, em entrevista ao DAZN.

Para se classificar para a semifinal, o Tricolor precisa vencer a partida, que está marcada para quinta-feira (23), às 20h. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Um placar por dois ou mais gols, dá a vaga para o time paranista.

“Está tudo aberto, fizemos um grande jogo, temos que acertar alguns detalhes e vamos corrigir isso para fazer um grande jogo na volta”, completou o atacante, que foi revelado pelo Coxa.

