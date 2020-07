O técnico Allan Aal não jogou a toalha após a derrota do Paraná Clube por 1×0 para o Coritiba na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O treinador viu aspectos positivos do Tricolor na partida da Vila Capanema, no último domingo (19) e confia que o time possa reverter o placar fora de casa.

“É o fim do primeiro tempo de uma grande decisão. Tivemos um maior volume de jogo e em uma vacilada nossa tomamos o gol. Entramos desligados no segundo tempo e pagamos o preço. Sabíamos da dificuldade de retornar a uma competição depois de quatro meses sem atuar”, declarou Aal, em entrevista coletiva.

“Temos que jogar com inteligência e não adianta se lançar. Não podemos confundir entusiamo com afobação. Isso será fundamental para que a gente exito e consiga a classificação”, projetou o comandante paranista para a partida de volta.

Reforços à vista

O treinador ainda revelou que o Paraná está em busca de dois reforços para fechar o elenco, em um primeiro momento, pensando na Série B e na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Botafogo, na Vila Capanema. Segundo ele, a diretoria está se movimentando em busca de bons nomes no mercado.

“Ainda estamos atrás de duas peças pontuais para fecharmos esse primeiro ciclo de contratações. O campo também vai nos dizer muita coisa. A gente encerrou uma etapa com essas carências e podem aparecer outras depois. O mercado é dificil, muito inflacionado e caro, e sabemos da nossa realidade. Mas dentro do nosso elenco, temos a perspectiva de muito boa de brigar na Série B e buscar nossos objeutvos”, declarou.

Antes da Série B, o Tricolor vai em busca das semifinais no Campeonato Paranaense. O Paraná precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença para passar de fase direto. Vitória por um gol de diferença leva para os pênaltis.

