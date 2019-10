Restam apenas sete jogos para o término da temporada do Paraná Clube. Porém, mesmo ainda sonhando com o acesso à Série A, o Tricolor já precisa pensar no planejamento do ano que vem, uma vez que a maioria do atual elenco não tem contrato para 2020.

Somente 12 jogadores estão com vínculo para, pelo menos, maio de 2020. O restante fica livre a partir do próximo mês, entre eles, alguns titulares, como o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o volante Fernando Neto e o meia-atacante Bruno Rodrigues, além dos meias João Pedro e Matheus Anjos, peças importantes do grupo.

Aliás, o quarteto emprestado pelo Athletico (Bruno Rodrigues, João Pedro, Matheus Anjos e Lucas Macanhan) é o que tem a situação mais complicada, uma vez que podem voltar ao Furacão para o ano que vem. Entre eles, Bruno e Matheus foram os que melhor atuaram com a camisa paranista.

Já Guilherme Santos virou um dos destaques do time nesta Série B. Titular absoluto, ele é respeitado pelo elenco por sua história de superação no futebol. Fica sem contrato após o término da segunda divisão e tem grande chance de ser procurado para renovar o contrato. Porém, depende da concorrência que o Paraná irá enfrentar.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Por fim, Fernando Neto vem sendo elogiado pela comissão técnica, mas criticado pela falta de regularidade. Assim é a temporada do meia de 26 anos. Ele pertence ao Fluminense e está emprestado até o final do ano. Uma permanência depende de um novo acordo com o clube carioca.

Confira quem tem contrato com o Paraná para 2020:

Goleiros: Alisson (4/2022), Thiago Rodrigues (12/2020);

Defensores: Fabrício (5/2020), Éder Sciola (12/2020), Juninho (12/2020), Rodolfo (12/2020);

Meias: Jhony Douglas (12/2020) Luiz Otávio (12/2021), Jhemerson (12/2021), Alesson (12/2021);

Atacantes: Raphael Alemão (12/2020), Jenison (12/2020)