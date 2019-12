O Palmeiras divulgou seu posicionamento a respeito a adoção da torcida única no duelo contra o Flamengo, marcado para este domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um comunicado divulgado em seu site oficial neste sábado, o Palmeiras não mostra um posicionamento claro a respeito da medida, imposta pela CBF, que acatou a recomendação do Ministério Público de São Paulo de só permitir a presença de palmeirenses na partida.

O clube afirma lamentar o fato, dizendo que “a torcida é parte fundamental do espetáculo e, na visão do Palmeiras, qualquer partida deve ter a participação de todos”. Em contrapartida, avalia que a “segurança é um bem maior a ser preservado, e a Polícia Militar e o Ministério Público são as autoridades competentes para avaliar as condições de segurança de um evento, até porque são agentes ativos no processo. O Palmeiras não tem elementos técnicos para avaliar ou julgar as medidas de segurança recomendadas pela Polícia Militar ou Ministério Público e irá respeitar as orientações das autoridades competentes e da CBF”, acrescenta.

O Flamengo se mostrou contrário à medida. Na sexta-feira, o clube rubro-negro emitiu uma nota em seu site oficial em que afirma que a torcida única desequilibra o campeonato. Além disso, criticou a interferência das autoridades na organização da competição.

“A não permissão da convivência de rubro-negros e alviverdes decreta a falência da segurança pública e a morte da cultura de arquibancada do futebol brasileiro”, diz um trecho do comunicado do Flamengo. O clube carioca recorreu à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para reverter a decisão.

O tribunal negou o pedido, mas deu ao Flamengo o direito da reciprocidade, ou seja, de optar por jogar a próxima partida contra o Palmeiras sem torcedores visitantes. No primeiro turno, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram pela 17ª rodada do Brasileirão no Maracanã e os torcedores do clube paulista puderam assistir à partida no estádio.

A medida é inédita no Brasileiro quando se trata de encontro de times de estados diferentes. Em São Paulo, a torcida única existe desde 2016, mas apenas para clássicos entre clubes locais, independentemente da competição.