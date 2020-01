O Milan emplacou o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Italiano. Após vitórias sobre Cagliari e Udinese, o time do técnico Stefano Pioli derrotou o Brescia por 1 a 0, nesta sexta-feira, fora de casa, no estádio Mario Rigamonti, na abertura da 21ª rodada.

Com o resultado, o time de Milão chegou aos 31 pontos, subiu duas posições, se posicionando no sexto lugar, e agora torce para seguir nesta colocação após os jogos de sábado e domingo. O Brescia soma 15 pontos e está no 19º lugar, na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Milan levou perigo em duas bolas alçadas na área em cobranças de falta e perdeu uma chance incrível com Ibrahimovic, aos 40 minutos. Theo Hernández tabelou com Romagnoli pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o sueco, livre de marcação, finalizar para fora.

O Brescia teve duas boas oportunidades em sequência pouco antes do gol perdido por Ibrahimovic. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Torregrossa cabeceou com perigo. Um minuto depois, Sabelli cruzou da direita e Ayé exigiu ótima defesa do goleiro Donnarumma ao finalizar de cabeça.

A equipe da casa voltou melhor na etapa final e foi empilhando oportunidades com Torregrossa. O atacante quase marcou em um lindo voleio aos 5 minutos e depois parou duas vezes em Donnarumma, aos 14 e 15 minutos. Pouco antes disso, aos 10, ele até superou o goleiro do Milan, mas o gol foi anulado por impedimento.

A punição ao Brescia pelos gols perdidos veio aos 25 minutos. Ibrahimovic recebeu lançamento de Calhanoglu pelo lado direito e cruzou rasteiro. Após bate-rebate, o croata Rebic, que havia entrado no lugar de Rafael Leão, apareceu livre para finalizar e abrir o placar.

Após o gol, o Milan ainda teve chance de ampliar. Castillejo marcou aos 37 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento de Ibrahimovic. Um minuto depois, Theo Hernández avançou no contra-ataque e acertou um chute no travessão.