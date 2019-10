A Fifa anunciou nesta segunda-feira, em Milão, na Itália, a lista dos destaques do ano no futebol e coroou também uma torcedora brasileira. A palmeirense Silvia Grecco recebeu o prêmio de melhor torcedora, batizado de Fifa Fan Award, por ir ao estádio junto com o filho portador de deficiência visual, Nickollas, de 12 anos, e narrar para ele os lances das partidas.

A dupla foi descoberta em setembro do ano passado pela equipe da reportagem da TV Globo durante partida entre Palmeiras e Corinthians no estádio Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Silvia se senta no estádio ao lado do filho e busca descrever todas as jogadas para ele. Nickollas, além da deficiência visual, tem também autismo.

“Estamos representando aqui o nosso time, o Palmeiras, estamos representando aqui todos os torcedores do Brasil, todos os torcedores do mundo, todos aqueles que torcem pelas pessoas com deficiência. O futebol, ele pode transformar a vida das pessoas. É muito amor, muita dedicação”, disse Silvia durante o discurso de premiação. Ao fim, ela foi aplaudida de pé.

Silvia venceu a concorrência com a torcida da Holanda, marcada pela animada festa e coreografia durante o Mundial Feminino, na França, e também com o uruguaio Justo Sánchez, que é torcedor do Cerro, mas passou também a ir aos jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido. A palmeirense, inclusive, dedicou o prêmio a Justo durante o discurso.

A torcedora mencionou que o prêmio é uma forma de inclusão social para pessoas portadoras de alguma deficiência. “A pessoa com deficiência existe e precisa ser amada, respeitada e incluída”, afirmou. Ao discursar, Silvia fez questão de descrever ao filho o quanto o auditório estava lotado de grandes jogadores. Entre os craques estavam na plateia Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Alisson.

Nos últimos meses, mãe e filho tiveram a oportunidade de conviver mais com o elenco do Palmeiras. No ano passado, os dois visitaram um treino do time. Já no último mês, os dois ganharam uma homenagem especial durante a festa de aniversário de 105 anos do clube.