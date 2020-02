A parada de pouco mais de uma semana para a realização do All-Star Game não diminuiu o ímpeto do Los Angeles Lakers na temporada regular da NBA. Na rodada de sexta-feira, a equipe da Califórnia recebeu o Memphis Grizzlies, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e ganhou com tranquilidade por 117 a 105, ampliando a liderança na Conferência Oeste.

Os Lakers lideraram a partida desde o início e chegaram a abrir um máximo de 25 pontos. A atuação consistente na defesa permitiu isso e no ataque a dupla LeBron James e Anthony Davis brilhou mais uma vez. O primeiro foi o cestinha com 32 pontos e ainda distribuiu sete assistências. O segundo terminou o jogo com 28 pontos, 13 rebotes e sete tocos – metade do que o time conseguiu em quadra.

Pelo lado dos Grizzlies, o destaque ficou por conta de Josh Jackson, que saiu do banco de reservas e marcou 20 pontos. Após começar um tanto apático, Ja Morant apareceu um pouco e registrou 17 no total. Ambos com 14 pontos e 10 rebotes, Brandon Clarke e Gorgui Dieng fizeram um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos).

Agora com 42 triunfos em 54 jogos, os Lakers abrem ainda mais distância sobre o vice-líder Denver Nuggets (38-18), que foi derrotado na rodada de sexta-feira. O Oklahoma City Thunder fez um último período dominante e venceu a franquia do Colorado por 113 a 101, jogando em sua casa.

O armador Chris Paul fez grande partida e anotou 29 pontos, sendo o cestinha do time. Além dele, mais seis jogadores alcançaram os dois dígitos em pontuação para o Thunder, em sexto lugar no Oeste com 34 vitórias e 22 derrotas. Nikola Jokic foi o grande nome dos visitantes, com 32 pontos.

Na briga pela vice-liderança do Leste – o Milwaukee Bucks está disparado na ponta -, o Boston Celtics segue na cola do Toronto Raptors, atual campeão da NBA. O time de Massachusetts não pôde contar com o armador Kemba Walker, mas arrancou na raça a vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 127 a 117 como visitante.

O quarteto formado por Gordon Hayward (29 pontos), Jayson Tatum (28), Daniel Theis (25) e Jaylen Brown (também 25) brilhou em quadra. Os Celtics têm 12 vitórias nas últimas 14 partidas e possuem apenas uma derrota a mais que os Raptors.

NOVA DATA – O duelo de Los Angeles entre Lakers e Clippers, originalmente agendado para o dia 28 de janeiro, que acabou adiado após a trágica morte de Kobe Bryant, já tem nova data. A NBA divulgou que o jogo será no dia 9 de abril, no ginásio Staples Center. Será o último confronto direto entre os times na temporada regular.

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 108 x 113 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 106 x 122 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 118 x 101 Phoenix Suns

New York Knicks 98 x 106 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 113 x 101 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 117 x 127 Boston Celtics

Utah Jazz 104 x 113 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 115 x 128 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 117 x 105 Memphis Grizzlies

Confira a rodada de sábado da NBA:

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Houston Rockets