Daniel Alves se diverte em casa. Foto: Reprodução/Instagram

Após quase um mês sem a bola rolar, muitos jogadores tentam encontrar uma forma de passar o tempo e manter a forma, mesmo com os que atuam no Brasil estando de férias até o próximo dia 20.

Neste período, já aconteceram os desafios do papel higiênico, de raspar a barba e brincadeiras com a família. Confira no vídeo abaixo os momentos fofuras e o que as estrelas do futebol mundial estão fazendo durante a pandemia.