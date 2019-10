A seleção da Itália manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 ao golear Liechtenstein por 5 a 0, nesta terça-feira, fora de casa, na cidade de Vaduz, em duelo válido pela oitava rodada do Grupo J. Os italianos chegaram aos 24 pontos, contra apenas dois dos adversários.

Apesar de alcançar incríveis 79% de posse de bola no primeiro tempo, a Itália sofreu com a bela atuação do atacante Dennis Salanovic, autor de pelo menos três boas jogadas para os anfitriões marcarem. O goleiro Salvatore Sirigu fez duas belas defesas.

Mas um dos graves problemas de Liechtenstein é a fragilidade de sua defesa. Logo a um minuto, em ritmo de treino, Cristiano Biraghi cruzou para Federico Bernardeschi, livre, finalizar. Detalhe: Salanovic já havia perdido grande chance para Liechtenstein.

A seleção italiana teve maior facilidade na etapa final a partir do momento em que o preparo físico de Liechtenstein foi chegando ao fim. Os últimos 20 minutos foram um massacre: Andrea Belotti (2), Alessio Romagnoli e Stephan El Shaarawy construíram a goleada, que ratificou os italianos no primeiro lugar do grupo.

A outra vaga da chave ficou muito próxima da Finlândia, que derrotou a Armênia por 3 a 0, horas mais cedo, em casa, e chegou aos 15 pontos, deixando os rivais derrotados em terceiro lugar, com dez, mesma pontuação da Bósnia-Herzegovina, que perdeu, por 2 a 1, para a Grécia, e ocupa o quarto lugar.

A próxima e penúltima rodada desta chave está prevista para 15 de novembro com os seguintes jogos: Armênia x Grécia, Finlândia x Liechtenstein e Bósnia-Herzegovina x Itália. Depois disso, no dia 18, a jornada final da chave terá os duelos Grécia x Finlândia, Itália x Armênia e Liechtenstein x Bósnia-Herzegovina.

GRUPO G – Em jogo isolado do Grupo G das Eliminatórias realizado nesta terça-feira, a Israel soube aproveitar o fator campo para derrotar a Letônia por 3 a 1, mas ocupa apenas a quinta e penúltima posição da chave, com 11 pontos. Assim, continuou alimentando apenas chances matemáticas de classificação ao torneio continental, pois está cinco pontos atrás da Áustria, vice-líder, a duas rodadas para o término desta chave.

Em seu penúltimo desafio neste Grupo G, os israelenses terão pela frente a Polônia, líder, com 19 pontos, novamente atuando em casa, em 16 de novembro. Três dias depois, pela jornada final, Israel vai encarar a Macedônia do Norte, terceira colocada, também com 11 pontos, como visitante. A eslovênia, com a mesma pontuação, está em quarto lugar.