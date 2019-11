As oitavas de final do Mundial Sub-17 tiveram início nesta terça-feira com duas partidas, em que Coreia do Sul e Holanda se tornaram as primeiras seleções classificadas para as quartas do torneio realizado no Brasil.

Os dois jogos desta terça foram realizados no Estádio Olímpico de Goiânia. Na preliminar, a Coreia do Sul derrotou a seleção de Angola por 1 a 0, com um gol marcado por Choi. Na próxima fase do mata-mata do Mundial, os sul-coreanos vão enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e México, nesta quarta.

No jogo de fundo, esteve em ação a Nigéria, maior campeã da competição, com cinco títulos. A equipe africana, porém, não foi páreo para a Holanda, que venceu por 3 a 1. Os gols dos europeus foram marcados por Hansen, jogador que assumiu a artilharia do torneio, com cinco. Olusegun fez o único gol da Nigéria.

Nas quartas de final, a Holanda vai enfrentar o vencedor da partida entre Paraguai e Argentina, agendado para quinta-feira.

Nesta quarta-feira, o Brasil vai disputar um lugar nas quartas de final em duelo com o Chile. A seleção brasileira foi a primeira colocada de seu grupo, tendo vencido seus três jogos, contra Canadá, Nova Zelândia e Angola. A partida será disputada no Bezerrão, no Distrito Federal, às 21h.

Outros três jogos serão disputados nesta quarta-feira pelas oitavas de final do Mundial Sub-17: Espanha x Senegal, França x Austrália e Japão x México.