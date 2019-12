O Miami Heat estragou o retorno de Kyle Lowry, recuperado de lesão, ao Toronto Raptors. Pela rodada de terça-feira, o time da Flórida superou a equipe canadense, fora de casa, por 121 a 110, em duelo definido na prorrogação.

Jimmy Butler somou 22 pontos, 13 rebotes e 12 assistências, e Duncan Robinson marcou 22 pontos pelo Heat. Butler brilhou especialmente no tempo extra, quando fez oito pontos consecutivos em 55 segundos, após o time desperdiçar uma vantagem de sete nos dois minutos finais do quarto período.

Bam Adebayo marcou 18 pontos, Justise Winslow fez 17 e Kelly Olynyk 16 para o Heat, que assim quebrou uma série de sete vitórias dos Raptors e também se tornou o primeiro time a bater os atuais campeões como visitante na temporada 2019/2020 – eram nove triunfos consecutivos.

Pascal Siakam somou 15 pontos e 12 rebotes, Norman Powell marcou 23 pontos e Fred VanVleet teve 19 para o Toronto, que errou os seus nove arremessos de quadra na prorrogação. Os times tem campanhas idênticas, com 15 triunfos em 20 duelos, sendo que o Miami é o segundo colocado da Conferência Leste, seguido pelo Toronto.

Também pela rodada de terça da NBA e em outro duelo definido na prorrogação – foram dois tempos extras -, o San Antonio Spurs derrotou o Houston Rockets por 135 a 133, em casa. Lonnie Walker IV teve 28 pontos pelos Spurs, que superou uma desvantagem de dez pontos e também os 50 anotados por James Harden. Ele jogou por 49 minutos, na sequência dos 60 pontos marcados no sábado em três quartos diante do Atlanta Hawks.

DeMar DeRozan somou 23 pontos, nove assistências e cinco rebotes pelos Spurs, que ganharam o segundo jogo seguido em casa e encerraram a série de dois triunfos dos Rockets, o quinto colocado da Conferência Oeste, com 13 vitórias em 20 duelos. Já o San Antonio é o 12º, com oito triunfos em 22 partidas.

Fora de casa, o Los Angeles Lakers contou com 25 pontos e nove assistências para derrotar o Denver Nuggets por 105 a 96. Mesmo sofrendo com sintomas semelhantes aos da gripe, Antony Davis marcou 25 pontos e adicionou dez rebotes, se destacando especialmente no terceiro quarto, com 13 pontos e 5 de 7 arremessos de quadra convertidos.

Jamal Murray marcou 22 pontos e Paul Millsap somou 21 pontos e oito rebotes pelos Nuggets. Nikola Jokic acumulou 13 pontos e oito assistências. Os times vinham de derrota, sendo que os Lakers lideram o Oeste com 18 triunfos em 21 duelos e os Nuggets estão em terceiro, com 13 vitórias em 18 jogos.

Como visitante, o Dallas Mavericks fez 117 a 97 no New Orleans Pelicans com 33 pontos e 18 rebotes de Luka Doncic. O Los Angeles Clippers superou o Portland Trail Blazers por 117 a 97, em casa, com 26 pontos e nove rebotes de Montrezl Harrell, e 25 pontos de Paul George.

Evan Fournier marcou 31 pontos e Markell Fultz acrescentou 20 pontos e seis assistências para o Orlando Magic derrotar o Washington Wizards por 127 a 120, fora de casa. Já o Detroit Pistons bateu o Cleveland Cavaliers, também como visitante, por 127 a 94, com 17 pontos, 14 rebotes, cinco roubadas de bola e quatro tocos de Andre Drummond.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Phoenix Suns

Boston Celtics x Miami Heat

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings