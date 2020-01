Simona Halep e Garbiñe Muguruza vão duelar em uma das semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a romena e a espanhola venceram seus jogos pelas quartas de final em dois sets e agora vão duelar nesta quinta-feira pela vaga na decisão em Melbourne.

Muguruza se classificou ao derrotar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, a 30ª cabeça de chave, por 7/5 e 6/3. Sem ser cabeça de chave de um Grand Slam pela primeira vez desde 2014, a espanhola, hoje a número 32 do mundo, se classificou pela primeira vez às semifinais de um dos quatro principais torneios do tênis desde a edição de 2018 de Roland Garros, quando perdeu Halep, que posteriormente faturou o título.

Adversárias nas semifinais, Muguruza e Halep já lideraram o ranking da WTA e possuem dois títulos de Grand Slam, mas nenhum em quadras duras. A espanhola está em vantagem de 3 a 2 no confronto direto, mas a romena venceu o último duelo, nas semifinais da edição de 2018 de Roland Garros.

Atual campeã de Wimbledon e número 3 do mundo, Halep ficou a um passo de repetir a sua campanha de 2018 no Aberto da Austrália, ano em que atingiu a decisão, perdendo para a dinamarquesa Caroline Wozniacki. E, nesta quarta-feira, a romena precisou de apenas 53 minutos para derrotar a estoniana Anett Kontaveit, a 31ª colocada no ranking, por duplo 6/1.

Kontaveit, a 28ª cabeça de chave, venceu o primeiro game da partida sem perder sequer um ponto. Depois, porém, Halep ganhou 11 consecutivos, triunfando com facilidade diante da tenista da Estônia, o que incluiu um rali com 25 trocas de bola durante a segunda parcial.

A outra semifinal da chave feminina do Aberto da Austrália já estava definida e será entre a australiana Ashleigh Barty e a norte-americana Sofia Kenin, também agendada para quinta-feira no Melbourne Park.