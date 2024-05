Hyundai Motor mostra soluções de logística limpa com caminhão elétrico

A Hyundai Motor Company compartilha sua visão para o setor de hidrogênio na Advanced Clean Transportation (ACT) Expo 2024, onde apresenta soluções de logística limpa nos Estados Unidos, impulsionadas pelo caminhão elétrico movido por célula de combustível a hidrogênio da marca, o XCIENT Classe 8 Fuel Cell.

A empresa exibe o caminhão XCIENT Fuel Cell e o sistema de célula de combustível a hidrogênio, juntamente com exposições digitais, que demonstram o conceito de aprimoramento do veículo e suas tecnologias na cadeia de valor de hidrogênio, no Centro de Convenções de Las Vegas

Construindo o caminho para o hidrogênio na sociedade

Na conferência de imprensa da Hyundai Motor, Ken Ramirez, vice-presidente executivo e head de Negócios Globais de Veículos Comerciais e Hidrogênio da Hyundai Motor, destacou o compromisso da empresa em construir uma sociedade voltada para esse tipo de combustível verde. O executivo falou sobre o verdadeiro valor do hidrogênio e como o Grupo alavanca as capacidades intersetoriais de suas afiliadas, o que abrange toda a cadeia de valor – desde a produção e armazenamento até logística, transporte e diversas aplicações – para transmitir a visão da empresa para uma sociedade baseada no hidrogênio.

No início deste ano, a Hyundai Motor anunciou sua visão para a expansão da marca HTWO na cadeia de valor do hidrogênio, o que sinalizou que esta será a catalisadora para uma transição energética global. A empresa pretende concretizar a sua visão para uma sociedade baseada no hidrogénio, e alavancar as capacidades integradas do Grupo em várias indústrias.

Durante a apresentação, Jim Park, vice-presidente sênior e head de Desenvolvimento de Negócios de Veículos Comerciais e Hidrogênio da Hyundai Motor North America, detalhou o lançamento dos caminhões elétricos XCIENT Classe 8 Fuel Cell nas principais iniciativas de logística de hidrogênio dos Estados Unidos, incluindo os projetos NorCAL ZERO e de Logística Limpa, como mais uma prova do compromisso da empresa.

No ano passado, por meio do NorCAL ZERO, a Hyundai Motor implantou 30 caminhões XCIENT Fuel Cell nos portos de Oakland e de Richmond para transportar contêineres de carga e veículos, que ficou marcado como a maior implantação comercial de caminhões elétricos pesados Classe 8 movidos por célula de combustível de hidrogênio na América do Norte. Na Geórgia, a empresa desenvolve o Projeto de Logística Limpa na Metaplant America (HMGMA), do Grupo Hyundai Motor, para descarbonizar essa unidade de produção.

A Hyundai Motor trabalha ativamente para descarbonizar sua logística cativa por meio do Projeto Logística Limpa. Este ano, a empresa dará um passo significativo ao implantar caminhões XCIENT Fuel Cell em suas instalações na Geórgia. Esta ação dará início aos esforços da empresa para reduzir as emissões de suas operações logísticas internas.

HTWO Logistics trará soluções limpas para a HMGMA

Glenn Clift, diretor executivo da GLOVIS America, fornecedor líder de logística que compartilha a visão de hidrogênio da Hyundai Motor, também participou da coletiva de imprensa como palestrante convidado para apresentar a HTWO Logistics, uma parceria para benchmarking em soluções de logística sustentável que giram em torno da HMGMA.

Por meio dessa parceria, as duas empresas alavancarão um conjunto abrangente de soluções para maximizar a redução das emissões de carbono. Ao obter insights valiosos deste projeto, as empresas pretendem replicar esse modelo de sucesso globalmente, e expandir ainda mais os negócios da HTWO.

Conceito de aprimoramento do caminhão XCIENT Fuel Cell

Em linha com a dedicação contínua da Hyundai Motor à inovação orientada para o cliente, a empresa mostrou digitalmente, em primeira mão, o conceito de evolução de seu caminhão XCIENT Fuel Cell.

Os vídeos em exibição no evento mostram um painel de instrumentos digital em Y de 12,3 polegadas, que oferece aos motoristas informações claras e concisas em um piscar de olhos, e um sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque, também de 12,3 polegadas, com botões físicos integrados ao console central para conveniência do condutor.

O modelo de exibição também apresenta um conjunto abrangente de Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) da Hyundai Motor, projetados para melhorar a segurança do veículo e minimizar a fadiga do motorista. Estes aprimoramentos incluem: assistente de prevenção de colisão frontal (FCA), alerta de saída segura (LDW), alerta de colisão lateral (SOD) e piloto automático adaptativo (SCC).

A empresa também apresentou sua colaboração com a líder do setor de direção autônoma, Plus, para melhorar a segurança rodoviária e a eficiência do transporte de cargas. Ambas estão testando a tecnologia de direção autônoma de nível 4 no caminhão XCIENT Fuel Cell, da Hyundai Motor, nos Estados Unidos, o primeiro para um caminhão elétrico Classe 8 movido a célula de combustível no país.

O caminhão XCIENT Fuel Cell, da Hyundai Motor, equipado com a tecnologia de direção autônoma Plus SuperDrive™ Nível 4, está em exibição no estande da Plus na ACT Expo.

A visão da HTWO para o potencial do hidrogênio dentro e fora do setor

Amplamente considerado como um transportador de energia seguro, limpo e sustentável, o hidrogênio é visto como a solução perfeita para veículos comerciais e transporte logístico devido às suas diversas vantagens, incluindo produção, armazenamento, logística e infraestrutura de reabastecimento. O hidrogênio é um carregador de energia de alta densidade que permite aos veículos elétricos movidos a célula de combustível (FCEVs) fornecerem potência constante e adequada para condução de longa distância e transporte de cargas pesadas.

O caminhão XCIENT Fuel Cell da Hyundai Motor, alimentado por um sistema de célula de combustível a hidrogênio largamente testado em campo, já é um divisor de águas e lidera o mercado de FCEV, com unidades em operação em todo o mundo, incluindo na Europa, Coreia do Sul e América do Norte. A tecnologia de célula de combustível de hidrogênio da Hyundai Motor já abrange aplicações que ultrapassam a questão da mobilidade, incluindo energia estacionária, equipamentos industriais e, em breve, eletrolisadores.

Conforme anunciado na CES 2024, a HTWO evoluiu de um sistema de célula de combustível para uma marca completa da cadeia de valor do hidrogênio, que integra as capacidades do Grupo Hyundai em vários setores. Ao alavancar sua força nos setores de mobilidade e energia, o Grupo agora está posicionado de forma única para oferecer soluções holísticas que abrangem todos os estágios da cadeia de valor do hidrogênio.

Movendo-se de forma destacada neste novo segmento, o Grupo Hyundai desenvolveu métodos pioneiros para converter resíduos orgânicos em hidrogênio como parte de seu projeto piloto em curso em Chungju, na Coreia do Sul. Ao extrair biogás de resíduos alimentares, o hidrogênio é criado por meio de um processo avançado. Este hidrogênio é então fornecido a uma estação de reabastecimento para veículos. O Grupo terá outra instalação na Coreia até o final deste ano, na qual o lodo de esgoto é convertido neste tipo de gás.

O Grupo Hyundai também está revisando um modelo de negócios de energia de hidrogênio para integrar toda a cadeia de valor, desde a produção de hidrogênio a partir do plástico, até a captura de carbono e sua utilização, armazenamento, transporte, fornecimento e possíveis aplicações.

Caminhão XCIENT Fuel Cell em exposição na ACT Expo 2024

O caminhão XCIENT Fuel Cell, com uma configuração de eixo motriz 6×4, está em exibição no estande da Hyundai Motor juntamente com um sistema de célula de combustível de hidrogênio. O veículo está ao lado de exposições digitais demonstrando as soluções HTWO Grid da empresa e o conceito de aprimoramento do próprio modelo. A empresa também está operando um programa de test-drive do XCIENT Fuel Cell na Expo. (Foto: Hyundai/Divulgação).