Edição limitada Ducati Monster Senna esgota em menos de 24 horas

Em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, a edição limitada da Ducati Monster Senna, comercializada no valor de R$ 189 mil no Brasil foi um sucesso estrondoso no país. O produto só terá 341 unidades produzidas no mundo e todas as 41 motocicletas destinadas ao Brasil se esgotaram em menos de 24 horas, após o lançamento oficial no último 16 de maio. A novidade foi fruto de uma parceria entre o Ducati Center Stile e a Senna Brands, empresa criada pela família do piloto com o objetivo de perpetuar o legado inspirar novas gerações de fãs.

Inspirada no capacete icônico de Senna – nas cores verde, amarelo e azul – a Monster Senna apresenta um design único com cores e grafismos vibrantes. O volume de unidades produzidas também carrega um simbolismo importante, lembrando os três títulos do piloto e suas 41 vitórias ao longo de sua carreira na Fórmula 1. Mais do que uma homenagem, a moto celebra a parceria histórica entre a Senna e Ducati.

“Sabemos da importância que o Ayrton tem para o Brasil e o mundo e, por isso, apostamos em parcerias de longo prazo, produtos com elementos que permitam diferenciação de performance e procurem, de alguma forma, inspirar e se conectar com o legado que ele nos deixou. A relação com a Ducati é genuína e começou com o próprio Ayrton. A incrível aceitação deste novo lançamento global junto ao mercado mostra a força da marca Senna e mostra que estamos com a estratégia correta na escolha dos nossos parceiros”, afirma Thiago Fernandes, COO da Senna Brands.

“A venda das unidades para o mercado global demonstra a forte demanda e a paixão dos fãs, em especial do Brasil, pela combinação das marcas Senna e Ducati. Esta edição especial não só celebra a excelência em engenharia e design da Ducati, mas também homenageia o legado de 30 anos do icônico piloto, cuja influência transcende gerações e permanece viva na memória de todos nós”, comenta Daniel Paixão, CEO da Ducati no Brasil.

A Monster foi escolhida para homenagear Ayrton porque o piloto foi um dos primeiros proprietários da Ducati Monster 900, moto que ele usava para se locomover por Monte Carlo, na França. Em 1994, foi lançada a Ducati 916 Senna, com uma pintura escolhida pelo próprio Ayrton. E, em 2014, a marca Senna promoveu o lançamento da 1199 Panigale, com edições procuradas por colecionadores de todo o mundo.

A Monster Senna é equipada com um motor Testastretta de 911 cm³, 111 cavalos de potência e 9,4 kgfm de torque, proporcionando uma experiência de pilotagem emocionante. A moto também conta com um pacote de itens premium que inclui amortecedor ajustável Öhlins, rodas de alumínio forjado, para-lamas de fibra de carbono, ponta do motor, apoios para os pés em alumínio, além de escapamento Termignoni e tecnologias como três modos de pilotagem, ABS que atua em curvas, controle de tração de 8 níveis e controles de largada e empinada. (Fotos: Ducati/ Senna Brands).